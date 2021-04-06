شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يغني تتر «نسل الأغراب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار المخرج المصري محمد سامي الفنان تامر حسني لغناء تتر مسلسل «نسل الأغراب»، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل، ونشر سامي عبر «فيسبوك» صورة تجمعه ببطل المسلسل أحمد السقا وتامر حسني معلقاً عليها: «تكتمل كتيبة نسل الأغراب بالنجم تامر حسني الذي سيغني تتر نسل الأغراب والرباعيات».

«نسل الأغراب» يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى، ويشارك في بطولته: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج شركة «سينرجي».