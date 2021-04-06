عودة النشاط الرياضي بأندية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة

أعلنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي عن عودة النشاط الرياضي في أندية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في الفروع الثلاثة، نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة فرع الوسطى، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة فرع الشرقية اعتباراً من أول أبريل الجاري، وذلك للفئات السنية فوق 12 سنة ضمن التعاون الاستراتيجي مع مجلس الشارقة الرياضي.

وعبرت ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة عن سعادتها بعودة الحياة للرياضة مجدداً وسط هذه الظروف الصحية العالمية فهو ثمرة تعاون إيجابي للغاية في ظل الشراكة المتميزة مع مجلس الشارقة الرياضي في هذا المجال.

وقالت: «هذه العودة ستكون بشروط تصل إلى 13 بنداً مهمة للغاية، حيث لن يُسمح بممارسة النشاط الرياضي لمن هم دون سن الـ12 عاماً، مع ضرورة إجراء فحوص كوفيد 19، قبل عودة النشاط بحوالي 24 إلى 48 ساعة، ليس هذا فحسب، بل ستكون هناك إجراء فحص كورونا كل أسبوعين مرة».

وقالت ندى النقبي: «نادي الشارقة الرياضي للمرأة يعود بالتدريبات في 11 لعبة هي النشاط الرسمي في النادي وهي كرة السلة، والطائرة، وكرة القدم للصالات، وتنس الطاولة، والمبارزة، والكاراتيه، والرماية، وألعاب القوى، والفروسية، والقوس والسهم، والتايكواندو، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة فرع الوسطى ونادي الشارقة الرياضي للمرأة فرع الشرقية في لعبتي كرة السلة والطائرة».

وأضافت ندى النقبي: سيتم توفير أجهزة لقياس حرارة العملاء والعاملين والمدربين والمشاركين قبل انطلاق الحصة التدريبية، وعدم الدخول لأي شخص تزيد حرارته على 37.5 درجة مئوية، مع عدم السماح بممارسة النشاط الرياضي إذا كان الشخص مصاباً بالكحة أو حرارة أو صعوبة التنفس أو نقص المناعة، وكل هذه الإجراءات بالتعاون مع لجنة الرصد والإجراءات الاحترازية بالمجلس.

وقالت ندى النقبي: سيتم تعقيم المنشآت وكافة الأجهزة والأدوات والمعدات ووسائل النقل ووضع نظام تعقيم دائم مع توفير معقمات في الأماكن الضرورية بالمنشأة، وعدم مصافحة اللاعبات بعضهن البعض.

وتابعت: نؤكد على ضرورة الالتزام الكامل بارتداء الكمامة طوال الوقت أثناء ممارسة التمارين الخفيفة، ويمكن خلعها أثناء التمارين الشاقة، مع ضرورة خروج اللاعبات من الملعب بعد الانتهاء من التدريب مباشرة، وكذلك ضرورة وجود الإدارية في التدريبات الرياضية.

وأشارت ندى النقبي إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة من اللجنة العليا للأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، والجهات المعنية، مع منع تواجد أولياء الأمور أو أي شخص غير معني بالتدريب.