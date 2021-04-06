إيطاليا وليبيا تبحثان ملفات التعاون الاقتصادي والهجرة

طرابلس - رويترز

حث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الحكومة الليبية الثلاثاء على ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد والالتزام الصارم به.

وقال دراجي في تصريحات صحفية وهو يقف إلى جانب رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، إن الزعيمين تحدثا عن الهجرة والتعاون الاقتصادي بين البلدين اللذين تربطهما أواصر تاريخية قوية.

وتابع دراجي في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في فبراير/شباط الماضي، أن «الشرط المسبق لأن تكون ليبيا قادرة على المضي قدماً بشجاعة وحسم، هو أن يستمر الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار».