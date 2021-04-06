الاقتصاد

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء في سوق العبور.. والطماطم بـ2 جنيه للكيلو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء في سوق العبور.. والطماطم بـ2 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

وسجلت أسعار الطماطم بين 1-2 جنيه للكيلو والقفص الـ20 كجم يبدأ من 35-50 جنيها، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، والبصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو. 

 

واستقرت أسعار البطاطس تتراوح بين 1-2 جنيه للكيلو، وأسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 10-15 جنيها للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، التوم 6-8 جنيهات للكيلو . 

 

وتراوحت أسعار الباذنجان بين 1-3 جنيها للكيلو، ويترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه للكيلو. 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا