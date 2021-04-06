"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف "ضمان" للاستثمار عند درجة (-AA)

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ومقرها الكويت إن وكالة (ستاندرد آند بورز) العالمية أكدت تصنيفها الائتماني عندر درجة (-AA) مع مراجعة النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سبية.

وأضافت (ضمان) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن الوكالة أرجعت في تقريرها الصادر بهذا الشأن تأكيد التصنيف إلى متانة مركز المؤسسة المالي ونموذج أعمالها وكفاية رأسمالها و"سيولتها المالية الممتازة".

وأوضحت أن استمرار ارتفاع السيولة المالية للمؤسسة يمثل عاملا قويا في تصنيفها الائتماني مقارنة بهيئات الضمان متعددة الأطراف الأخرى فضلا عن استقرار وتواصل الدعم من قبل مساهميها على الرغم من ارتفاع مخاطر الأعمال في عدد من الدول الأعضاء.

وذكرت أن (ستاندرد آند بورز) تتوقع أن يكون العام 2021 مليئا بالتحديات بالنسبة للمؤسسة في ظل استمرار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) وبطء حملة التطعيم في مختلف الاقتصادات الناشئة.

ونقل البيان عن المدير العام ل(ضمان) عبدالله الصبيح قوله إن نجاح المؤسسة في المحافظة على تصنيفها الائتماني منذ عام 2008 وحتى الآن رغم التحديات التي تشهدها أسواق عملها جراء فيروس كورونا المستجد والاجراءات المصاحبة له يعود إلى متانة مركزها المالي ونموذج أعمالها وكفاية رأس مالها وسيولتها المالية.

وأوضح الصبيح أن المؤسسة تسعى لمواجهة التحديات ومنها تراجع حجم الأنشطة الاستثمارية والتجارية عبر تكثيف أنشطتها التسويقية وتوسيع النطاق الجغرافي لأعمالها في عدد من الأسواق جديدة.

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تأسست عام 1974 باعتبارها هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية إضافة إلى أربع هيئات مالية وتتخذ من دولة الكويت مقرا لها.