شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 759 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تحرك محدود لسعر الذهب بالسوق المصري اليوم، شهد عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الصاغة ارتفاعا بقيمة 2 جنيه فقط، ليسجل الجرام من عيار 21 سعر 759 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور، وهو سعر قابل للتغير بشكل مستمر.

الذهب عيار 24 سجل 867 جنيها للجرام.

الذهب عيار 21 سجل 759 جنيها.

الذهب عيار 18 سجل 650.57 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 6072 جنيها.

أونصة الذهب 1732 دولار.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء سجل على المستوى العالمي تذبذب واضح ارتفاعاً وهبوطاً، وذلك مع استمرار التغير الذى يشهده سعر الدولار في البورصات، وكذلك عائد السندات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتترقب الأسواق حاليًا نتائج خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول برنامج تحفيزي للبنية التحتية وضخ استثمارات تصل إلى 2 ترليون دولار على 8 سنوات، لكنها تواجه بعض العقبات في إقرارها من مجلس الشيوخ.

المستثمرون في أسواق المعادن الثمينة يربطون قرار شراء أو بيع الذهب بما يشهده الاقتصاد الأمريكي من تغيرات، وكذلك اقتصاديات الدول الكبرى، إضافة إلى الرهان على مدى التغيرات التي قد يشهدها سعر الدولار.