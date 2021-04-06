شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء تجربة للكهرباء ببعض عمارات مشروع "سكن لكل المصريين" بحدائق العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بأنه تم إجراء تجربة أعمال الكهرباء ببعض عمارات المرحلة الأولى بمشروع "سكن لكل المصريين" محور منخفضي الدخل بالمدينة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لتوفير وحدات سكنية لموخفضى ومتوسطى الدخل.

وفي سياق متصل، قام عبدالعزيز، بجولة ميدانية تفقدية لمشروعات الاسكان والمرافق والخدمات المختلفة بالمدينة، مستهلا الجولة بتفقد عمارات المرحلة الأولى بمشروع "سكن كل المصريين" محور منخفضى الدخل بإجمالي 1124 عمارة تشمل 29496 وحدة سكنية.

وأوضح رئيس الجهاز، أن نسبة الإنجاز العينى للمشروع بلغت نحو 80%، كما شملت الجولة تفقد أعمال المرافق بمنطقة 2350 فداناً، حيث تم البدء في تنفيذ اعمال المرحلة الأولى من المرافق (مياه - صرف) بقيمه 160 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت نحو 17%.

كما تفقد رئيس الجهاز، موقع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "سكن لكل المصريين" ضمن مبادرة الرئيس لمنخفضي ومتوسطي الدخل، مؤكداً على سرعة الإنتهاء من الخدمات الحيوية والهامة بالمدينة لتكون جاهزة للتشغيل اثناء تسليم الوحدات لحاجزيها لكى تصبح مدينة متكاملة المرافق والخدمات سواء الترفيهية والتعليمية والصحية.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة فى تنفيذ المشروعات.