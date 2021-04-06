شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الحبوب: طرح كيلو الأرز بـ 6.5 جنيه للمستهلك بمعارض "أهلا رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المصرية برئاسة طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة طرح مبادرة لتخفيض أسعار الأرز الأبيض المحلى بنسبة 20% بمناسبة شهر رمضان الكريم مؤكد، توافر كافة السلع الغذائية بالأسواق وبكميات كبيرة خاصة البقوليات .

وقالت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن شعبة الأرز بدعم من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أطلقت مبادرة لتوريد 30 ألف طن أرز لوزارة التموين لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة سعر الكيلو 6.5 جنيه للمستهلك بمعارض أهلا رمضان التي تنظمها الوزارة في إطار العمل على تخفيف العبء على المواطنين بمناسبة الشهر الكريم، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار الشعبة في توريد كميات الأرز المتعاقد عليها شهريا ليصل إجمالي الكميات الموردة الى 270 ألف طن حتى شهر أغسطس المقبل .

وأكدت الشعبة أن أصحاب شركات الأرز لديهم حرص على لتوريد اى كميات من الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين لتوفيره للمواطنين، فى ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، كما نجح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وأشارت إلى أن كميات الأرز الموجودة في الأسواق تكفى احتياجات المواطنين حتى يناير عام 2022 ، مما يؤكد أن الأرز متوفر بكميات كبيرة في الأسواق، ولا يوجد أى أزمات تتعلق بسلعة الأرز، كما تشهد أسعار البقوليات " الفول والفاصوليا والعدس" استقرارا في الأسواق دون أى زيادة وتوافرها بكميات كبيرة وتكفى لفترات طويلة.