شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالانخفاض ليصل إلى الدعم المحوري 0.7615، ويحتاج السعر لكسر هذا المستوى لتسهيل مهمة استمرار الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستوى 0.7500 كمحطة تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات دون 0.7660 يمثّل شرط مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7560 والمقاومة 0.7670

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط