شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 62.95 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للتداول دون هذا المستوى مجدداً لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه التالي عند 60.30، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تأكيد اختراق 62.95 سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر للتعافي من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 63.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط