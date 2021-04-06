شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط اختباراً للمقاومة المحورية الأولى 59.85، والتي تمثّل عامل الحماية الأول لاستمرار السيناريو التصحيحي الهابط، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر للتوجه نحو أهداف الموجة الهابطة المتوقعة والتي تبدأ عند 57.25 وتمتد إلى 54.85، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستويات 59.85 والأهم دون 60.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.60 والمقاومة 60.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط