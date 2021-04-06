شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات جانبية منذ الصباح، ويحوم حول 1735.00 الآن، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1765.00، بينما يمثل الثبات فوق 1709.00 شرط مهم لتحقيقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1715.00 والمقاومة 1760.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد