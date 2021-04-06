شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً لدعم القناة الرئيسية الصاعدة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للتماسك فوق مستوى 1.3840 ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم، حيث إن كسره سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض، بينما يتواجد الهدف الإيجابي الرئيسي المنتظر عند 1.4000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3820 والمقاومة 1.4000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد