شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليبتعد عن مستوى 1.1780، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، معتمدين على الثبات فوق المستوى المذكور، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.1885.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1740 والمقاومة 1.1890

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد