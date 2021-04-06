الاقتصاد

النفط يرتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين بدعم تراجع الدولار الأمريكي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بحوالي 2% بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لترتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يدعم هذا الارتفاع تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى توقعات آفاق الطلب فى الولايات المتحدة.

 

ارتفع الخام الأمريكي بحوالي 2.0% إلى مستوي 60.05$ ، من مستوى الافتتاح عند 58.92$، وسجل أدنى مستوي عند 58.65$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.0% إلى مستوي 63.55$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 62.30$ ، وسجل أدنى مستوي عند 62.09$. 

 

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ، فقد الخام الأمريكي نسبة 4.0% ، فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 57.65$ للبرميل ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.7% ،وسجلت مستوي 61.28$ الأدنى منذ 25 آذار/مارس الماضي.

 

يعاذ هذا الهبوط فى مستهل تعاملات الأسبوع إلى اتفاق تحالف "أوبك بلس" على زيادة تدريجية فى الإنتاج بداية من أيار/مايو المقبل ، بالتزامن مع قرار تخفيف التخفيض الطوعي فى الإنتاج.

 

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 92.53 نقطة ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار السلع والمعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

 

يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد تراجع عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة ،وصعود مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت لمستويات قياسية جديدة.

 

يدعم أسعار النفط أيضا فى الوقت الحالي ، توقعات آفاق الطلب فى الولايات المتحدة ، حيث مؤشرات تعافي الاقتصاد الأمريكي من أضرار جائحة فيروس أسرع مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى ،بفضل التحفيز المالي والنقدي الهائل ،بالإضافة إلى التقدم المذهل فى برامج التطعيم ضد الفيروس التاجي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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