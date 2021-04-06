شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين وسط معنويات قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية،ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، وسط معنويات قوية تسيطر على المستثمرين ،إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر المرتفعة ، بعد تراجع عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ،وصعود مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت لمستويات قياسية جديدة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1821$ الأعلى منذ 25 آذار/مارس الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1812 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1796$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفضل شهية المخاطرة المرتفعة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 92.53 نقطة ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد تراجع عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة ،وصعود مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت لمستويات قياسية جديدة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 1.3% إلى معدل 1.683% ، وتتداول العقود الآجلة لمؤشرات داو جونز الصناعي و ستاندرد أند بورز قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت.

فى أوروبا ارتفعت معظم أسواق الأسهم على نطاق واسع ، بعد عودتها للتداولات رسميا اليوم ، عقب انتهاء عطلة عيد الفصح.