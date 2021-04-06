"زين": تأهّل 26 شركة تكنولوجية ناشئة للمرحلة قبل النهائية من برنامج Zain Great Idea 6

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن تأهّل 26 شركة تكنولوجية ناشئة إلى المرحلة قبل النهائية من برنامجها المُبتكر Zain Great Idea لتسريع وتطوير الشركات التكنولوجية الناشئة بنسخته السادسة، وهي المرحلة التي ستشهد مُشاركة المُبادرين النهائيين من 8 دول خليجية وعربية في فعالية ZGI Demo Day الافتراضية التي ستُتيح لهم عرض شركاتهم الناشئة بصورتها النهائية أمام مجموعة من المُستثمرين وشركاء الأعمال لإمكانية الحصول على فرص استثمارية مُحتملة لشركاتهم.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن 26 شركة ناشئة من أصل ما يُقارب 160 شركة مُشاركة في البرنامج تأهّلت للمرحلة قبل النهائية، وهي "تدلل" و"ضنى" و"أماكن" وPunch وBNCHR+ وSNATCHR من الكويت، و"حي" و"شالا" وBazaara وSweech وAskwho وSCARLT وConnected Community من الإمارات العربية المُتحدة، و"تمرّن" وCrowed Powered من لبنان والبحرين، وPaw Arabia من البحرين، و"ترنجه" و"كتابي لك" و"رحلة" وBreez من المملكة العربية السعودية، و"تنفيس" وLoy Club من سلطنة عُمان، و"أسطورة" وBranper من تونس، وQurba وFulltact من جمهورية مصر العربية.

وبينت زين أنها اختتمت مؤخّراً المرحلة الثانية من البرنامج وهي مرحلة المُعسكر التدريبي، والذي عُقد افتراضياً على مدار أربعة أسابيع، وشمل ورش عمل تخصصية، ومحاضرات تدريبية، وحلقات نقاشية شارك فيها نُخبة من الأكاديميين والمدربين من كبرى المؤسسات التعليمية العالمية مثل IE Business School وMIT وStanford وغيرها، هذا بالإضافة إلى جلسات استشارية فردية لكل مُشارك نهائي.

وأوضحت الشركة أن جميع مراحل برنامج Zain Great Idea السادس أتت هذا العام بنسخة افتراضية بالكامل للتقيّد بالاشتراطات الصحية التي فرضتها جائحة كوڤيد-19، حيث سينتقل المتأهلون الـ 26 النهائيون إلى المرحلة قبل النهائية وهي فعالية ZGI Demo Day الافتراضية، والتي سيتمكنون من خلالها من عرض شركاتهم التكنولوجية الناشئة بصورتها النهائية أمام مُمثلي المجتمع الاستثماري وشركاء الأعمال لإمكانية جلب فرص استثمارية واعدة لشركاتهم لدفعها نحو النمو في السوق والتحول إلى الربحية.

وبعد نهاية فعالية ZGI Demo Day، سينتقل المُبادرون الـ 26 إلى مرحلة التطوير المُشترك وخدمات زين، بحيث سيكون بإمكانهم الاستفادة بشكل كامل من خبرات فريق زين لمساعدتهم في تعزيز شركاتهم الناشئة بأفضل شكل ممكن، بحيث يمكنهم أخذ الاستشارات والتوجيه، والاستفادة من العروض والاستراتيجيات وغيرها الكثير من خبراء زين في العديد من المجالات الحيوية لأي شركة ناشئة، ومنها المبيعات، والتسويق، والعلاقات العامة، والخدمات القانونية، وحلول الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، والشراكات الرقمية، وغيرها.

وتلقّت زين هذا العام العديد من طلبات التسجيل في البرنامج من قبل المواهب المحلية والإقليمية، وتم قبول العديد من روّاد الأعمال ممن لديهم شركات ناشئة في بداية مشوارها أو قيد التأسيس، وبالأخص تلك التي تعمل في القطاعات المُرتبطة بالتكنولوجيا والتحوّل الرقمي والابتكار.

ويُقدّم برنامج Zain Great Idea فرصة مُتجددة للمواهب المحليّة والإقليمية ومجتمع ريادة الأعمال، إذ يعد واحداً من أكثر المبادرات التي أطلقتها زين نجاحاً في بيئة الأعمال في الكويت تحت مظلة استراتيجيتها المُتكاملة للاستدامة ودعم الابتكار وريادة الأعمال، حيث احتضنت من خلاله على مدى السنوات العشر الأخيرة مئات الشباب الكويتيين المبدعين ممن لديهم شركات صغيرة ومتوسطة ناجحة تعمل في الأسواق المحلية والإقليمية حتى هذا اليوم.

وتُقدّم زين البرنامج بتعاون مُشترك مع كل من مؤسسة Brilliant Lab الكويتية التي تهدف إلى تسريع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، ومؤسسة Mind The Bridge الاستشارية العالمية (مقرها وادي السيليكون في الولايات المتحدة) التي تسعى إلى توفير بيئة عملية ذات معايير عالمية للشباب لابتكار وتسريع مشاريعهم الصغيرة.

وتُدرك زين أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وانطلاقاً من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية في كافة نشاطاتها، وهذا ما دفعها إلى أن تتبنى القضايا الأكثر تأثيراً في نسيج المجتمع، ومنها الاهتمام بفئة الشباب وريادة الأعمال والإبداع.