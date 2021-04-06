أسهم اليابان تغلق منخفضة بفعل جني الأرباح ومخاوف الموجة الرابعة

أغلقت أسهم اليابان على هبوط اليوم الثلاثاء مع جني مستثمرين الأرباح من المكاسب الأخيرة في السوق، فيما تضررت المعنويات جراء مخاوف من التداعيات الاقتصادية لموجة رابعة محتملة من كوفيد-19 في البلاد.

وهبط المؤشر نيكاي 1.3 في المئة ليغلق عند 29696.63 نقطة بعدما لامس مستوى 30000 نقطة لأول مرة فيما يزيد على أسبوعين يوم الاثنين. وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.47 في المئة إلى 1954.34 نقطة.

وقال نوريهيرو فوجيتو كبير خبراء استراتيجية الاستثمار في ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورجان ستانلي سكيورتيز «باع المستثمرون الأسهم بعد مكاسب قوية في الأيام القليلة الفائتة».

وتابع «يساورهم القلق أيضاً حيال تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 داخل اليابان وخارجها. قد لا يكون لإجراءات الحكومة اليابانية أي تأثير للحيلولة دون تفشي الفيروس ما يعني أن الضرر مستمر للاقتصاد». وتراجع سهم فاست للتجزئة ذو الثقل على المؤشر نيكي 1.5 في المئة وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك 1.12 في المئة وتراجع سهم طوكيو إلكترون 2.27 في المئة.

وتراجعت أسهم الترفيه التي أضرت بها الجائحة، والتي انتعشت هذا العام، إذ نزل سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 2.31 في المئة وانخفض سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 2.44 في المئة. وانخفض سهم أورينتال لاند المشغلة لملاهي ديزني في طوكيو 1.87 في المئة.

وانخفض سهم مجموعة ميزوهو المالية 2.83 في المئة ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المئة ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 2.06 في المئة.

(رويترز)