شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «مصرف عجمان» تقر تحويل الأرباح المحققة إلى بند المحتجزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

صادقت الجمعية العمومية لـ «مصرف عجمان»، على مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل الأرباح المحققة في عام 2020 إلى بند الأرباح المحتجزة.

كما صادقت العمومية على انتخاب المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي، وهم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وسمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وعبد الله محمد حسن محمد الحوسني.

وتمت المصادقة أيضاً على انتخاب المرشحَيْن التالييْن شريطة الحصول على موافقة المصرف المركزي عليهما، وهما الشيخ محمد بن عبد الله بن راشد النعيمي، ومحمود خليل أحمد السيد الهاشمي.

وفيما يتعلق بالمرشحَيْن اللذين تم رفضهما من قبل المصرف المركزي وهما (خالد عمر راشد الخرجي، وعبد الله عبد الكريم عبد الله شويطر) فقد تم تفويض مجلس الإدارة المنتخب في تعيين بديلين لهما والحصول على موافقة الجهات المختصة.

كما جرت الموافقة على القرار الخاص بشأن تعديل النظام الأساسي للمصرف ليتماشى مع مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.