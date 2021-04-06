شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: فرض عقوبات على ميانمار سيؤدي إلى «حرب أهلية واسعة النطاق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- أ.ف.ب

أعلنت روسيا، الثلاثاء، معارضتها فرض عقوبات على المجلس العسكري في ميانمار، محذّرة من أنّ أي إجراءات عقابية ستؤدي إلى «حرب أهلية واسعة النطاق» في البلد الآسيوي المضطرب. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها: « إنّ التوجه إلى التهديدات والضغوط بما في ذلك استخدام العقوبات ضد سلطات ميانمار الحالية غير مفيد وخطر للغاية».

وأضافت: «هذه الإجراءات العقابية التعسفية ستأتي بنتائج عكسية وستزعزع نظام العلاقات الدولية». وتابعت أنّ عقوبات «قد تدفع الميانماريين نحو حرب أهلية واسعة النطاق»، مشيراً إلى نية موسكو الاستمرار بالتعاون العسكري مع المجموعة العسكرية الحاكمة.

وأكدت: «سنضمن استمرار التعاون الروسي-الميانماري المتعدد الأشكال بما في ذلك المستوى العسكري»، مشددة في الوقت ذاته على أنها «تتابع الأحداث الراهنة وتحللها» مع أخذها في الاعتبار التعاون المستقبلي.

وكانت الصين رفضت هي أيضاً الأسبوع الماضي فكرة فرض عقوبات على الجيش الميانماري الذي أطاح بزعيمة البلاد المدنية أونغ سان سو تشي. وقتل ما لا يقل عن 560 مدنياً على يد القوى الأمنية منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير لكن الحصيلة قد تكون أعلى بكثير.

وكان الكرملين أعرب عن قلقه من العدد المتزايد للضحايا المدنيين نهاية آذار/مارس وأرسلت روسيا نائب وزير الدفاع إلى ميانمار ووصفتها خلال الزيارة على أنها «حليف موثوق» تريد موسكو «تعميق» التعاون العسكري معه.