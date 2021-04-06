شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز مكتوم تعلن انطلاق المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن انطلاق الدورة الحادية والعشرين لمسابقة المراكز السنوية لحفظ القرآن الكريم للعام 2021، والتي ستنعقد عبر برنامج الاتصال المرئي - عن بعد - زووم، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها إدارة المراكز في استدامة وسائل الرقي بالطلبة الذين يندرجون إلى أكثر من 50 جنسية مختلفة من أبناء المقيمين بدبي، للوصول إلى المنافسات العالمية على اختلاف الفئات العمرية، والثقافية في المنافسات المعرفية ذات الصلة بالقرآن الكريم.

وأكد حمد الخزرجي، مدير إدارة المراكز أن المسابقة تعتبر نتاجاً لما تؤسسه إدارة المراكز، وخطوة فارقة ومميزة للطلبة المشاركين فيها على تنوّع أعمارهم، وثقافاتهم، ومستويات حفظهم، في ضوء عنايتنا الفائقة بأهل القرآن، مشيراً إلى أن إدارة المراكز تتبع أحدث الأساليب التقنية، وبشروط وقواعد محدثة تسهل على المنتسبين مشاركتهم في المسابقة السنوية للعام الجاري.

كما أكد أن من شروط تسجيل طلاب المراكز أن يكون المتقدم منتسباً في حلقات مراكز مكتوم ومن الملتزمين بالحضور اليومي، إضافة إلى أن يكون المتقدم متقناً للحفظ والتلاوة والتجويد، وألا يكون قد فاز في نفس الفرع سابقاً، أو فرع أقل منه، كما يسمح لأصحاب الهمم المشاركة في جميع الأفرع، ولا يحق للمتقدم الاشتراك في أكثر من فرع في المسابقة الواحدة، إلى جانب أنه سيتم تزويد المتسابقين بروابط غرفة الاختبار الافتراضية عن طريق برامج التواصل.

وقسمت المسابقة إلى 9 أفرع، من ضمنهم فرع خاص بأصحاب الهمم يتضمن حفظ نصف جزء عم، في حين شمل الفرع الثاني من المسابقة تلاوة الأجزاء الخمسة الأخيرة لمواليد العام 1968 وما دون للمواطنين فقط، بينما تناول الفرع الثالث حفظ جزء عم للمواليد من العام 2013 فصاعداً، يليه الفرع الرابع حفظ القرآن الكريم كاملاً، ويتدرج إلى الفروع الأخرى بحفظ عشرين جزءاً، أو خمسة عشر جزءاً، أو عشرة أجزاء، أو خمسة أجزاء، بينما خص الفرع الأخير من المسابقة حفظ ثلاثة أجزاء للمواليد من العام 2011 فصاعداً.

ويذكر أن المسابقة وصلت إلى مرحلة التصفيات النهائية، والتي ستستمر إلى تاريخ 10/04/2021، وسيتم تكريم المراكز العشرة الأوائل من المتأهلين للمسابقة النهائية.