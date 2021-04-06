شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات ترتفع بالبنوك اليوم الثلاثاء باستثناء الدولار والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.45 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.37 جنيه للشراء، 18.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

القاهرة - سامية سيد - ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.69 جنيه للشراء، 21.90 جنيه للبيع، أمس كان بـ 21.60 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليومارتفع صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 48.99 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع مقابل سعره كان بـ 48.98 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.