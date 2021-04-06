شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار فى ثالث اليوم الثلاثاء فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-4-2021، أمام الجنيه المصرى، بداية تعاملات البنوك الصباحية، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وثبت سعره أيضا فى بنك "القاهرة" عند 15.66جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

وتستعرض مجموعة البنك الدولى، اليوم في فعاليات اجتماعات الربيع، والتي تتم افتراضيا، سبل مواجهة جائحة كوفيد 19، ورؤيته للتعامل معها الفترة المقبلة، بمشاركة مصر ممثلة في الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى من بين 13 متحدثا دوليا، على رأسهم ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى.



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.