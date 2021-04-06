شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تعتمد نشرة طرح "ماكرو كابيتال" لبيع 45.8% من رأسمال الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على اعتماد نشرة طرح أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) لبيع حد أقصى عدد 264.5 مليون سهم بنسبة حتى 45.8% من أسهم رأسمال الشركة المصدر بسعر حده الأقصى 6.15 جنيه عن طريق الطرح في السوق الثانوي، والمملوكة لأحد مساهمي الشركة، والمعدة على مسئولية الممثل القانوني للشركة والمستشار المالي والقانوني ومراقب حساباتها، وعلى الشركة الالتزام بكافة الإقرارات والتعهدات والأحكام والقوانين والقواعد المنظمة لسوق المال ودون أدنى مسئولية تقع على الهيئة، على أن يقدم للبورصة قبل الطرح تعهدات بألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن النسبة المحددة وفقًا للمادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لمدة عامين.

وسيتم تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) المصدرة لعدد 264.5 مليون سهم بنسبة 45.8% من أسهم الشركة المصدرة بسعر 6.18 جنيه للسهم، موزعة بين طرح عام لعدد 13.2 مليون سهم تمثل نسبة 5 % من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 2.3 % من إجمالى أسهم الشركة المصدرة، وطرح خاص لعدد 251.3 مليون سهم تمثل نسبة 95 % من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 43.5% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

ويدير طرح شركة ماكرو كابيتال، شركة سي اي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، شركة رينيسانس كابيتال إيجيبت لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، وإم إتش أر وشركاهم بالمشاركة مع وايد أند كيس المستشار القانوني للشركة في عملية الطرح، وقام بدور المستشار المالي المستقبل شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.