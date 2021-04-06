شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تعتمد نشرة طرح "ماكرو كابيتال" لبيع 45.8% من رأسمال الشركة والان مع تفاصيل الخبر
وسيتم تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) المصدرة لعدد 264.5 مليون سهم بنسبة 45.8% من أسهم الشركة المصدرة بسعر 6.18 جنيه للسهم، موزعة بين طرح عام لعدد 13.2 مليون سهم تمثل نسبة 5 % من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 2.3 % من إجمالى أسهم الشركة المصدرة، وطرح خاص لعدد 251.3 مليون سهم تمثل نسبة 95 % من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 43.5% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.
ويدير طرح شركة ماكرو كابيتال، شركة سي اي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، شركة رينيسانس كابيتال إيجيبت لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، وإم إتش أر وشركاهم بالمشاركة مع وايد أند كيس المستشار القانوني للشركة في عملية الطرح، وقام بدور المستشار المالي المستقبل شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.