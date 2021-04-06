شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت ينبع تؤجل تخفيض رأس مالها استجابة لبرنامج "شريك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت ينبع، عن قرار مجلس إدارة الشركة تأجيل توصيته بتخفيض رأس المال استجابة لبرنامج "شريك" الذي دشنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنها تسعى للاستفادة من ملاءة الشركة المالية لدعم أهداف برنامج "شريك" والاستثمار في الفرص الاستثمارية المحلية الواعدة.

كانت أسمنت ينبع قد تقدمت بملف تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية، بعد توصية مجلس إدارتها في يناير 2021، بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 36.5%، ليبلغ رأس المال بعد التخفيض نحو مليار ريال بدلاً من 1.575 مليار ريال قبل التخفيض.

وقالت الشركة إن سبب تخفيض رأس المال هو زيادة رأس المال عن الحاجة، موضحا أن إلغاء رأس المال يكون عبر إلغاء عدد 57.5 مليون سهم بما نسبته 36.5% من عدد الأسهم وتعويض المساهمين بذلك.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد دشن برنامج "شريك" في نهاية مارس 2021، والذي يعتبر برنامجاً مهماً في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم النمو وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.

ويشجع البرنامج القطاع الخاص على إنفاق 5 تريليونات ريال بنهاية عام 2030 من خلال تقديم الدعم التمويلي والتنظيمي والتشغيلي ليصبح مجموع ما سوف ينفق في اقتصاد المملكة 27 تريليون ريال بحلول العام 2030.