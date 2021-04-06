شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للبناء" توقع عقداً مع شركة تطوير للمباني بـ63 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن توقيع عقد مع شركة تطوير للمباني، لاستثمار مرفق تعليمي غير مكتمل لمدة 35 سنة ومملوك لوزارة التعليم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن قيمة العقد 63.23 مليون ريال، وأن المبنى يقع بمدينة الرياض في حي غرناطة بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع، بقيمة إيجارية سنوية 1.56 مليون ريال، لمدة 25 سنة، ثم يطبق نسبة زيادة 10% لكل سنة من السنوات العقد الباقية، مع منح فترة سماح أول سنتين من تاريخ توقيع العقد.

وبحسب العقد، فإن الشركة الوطنية للبناء والتسويق، تقوم باستكمال تشييد المرفق التعليمي، حسب الشروط الفنية ومن ثم تشغيل المرفق وفق لائحة اشتراطات المدارس الأهلية.

وستكون طريقة تمويل العقد من خلال موارد الشركة عبر سداد القيمة الإيجارية لسنة واحدة مقدما عند توقيع العقد، ويستأنف سداد الإيجار بعد مضي 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد.

وقالت الشركة إن أسباب الصفقة تتمثل في تنمية موارد الشركة من خلال الاستثمار في قطاع التعليم.

وأشارت الشركة إلى أنه سيكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج أعمال الشركة اعتباراً من العام 2022.

وكانت الوطنية للبناء والتسويق قد حققت صافي أرباح بلغ 23.3 مليون ريال في العام 2020 مقابل أرباح بلغت 6.2 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 14.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 12.8 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع حجم المبيعات إلى 205 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 170.9 مليون ريال خلال العام 2019.