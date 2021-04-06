شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"بنك بوبيان": إصدار الصكوك الجديد سيكون إيجابيا لتعظيم الربحية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوضح عبدالسلام الصالح، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات لدى بنك بوبيان، أن الهدف من إعادة شراء جزء من الصكوك الدائمة إصدار مايو 2016، وإصدار صكوك جديدة بقيمة 500 مليون دولار يعود إلى تراجع التكلفة في ظل الفائدة المنخفضة بالتالي تعظيم الربحية بالنسبة للبنك.

وقال إن الصكوك تعتبر أحد المصادر التي يعتمد عليها المصرف في تنويع رأسمال، ولتحقيق السياسات والخطط المستقبلية للمصرف، بحسب ما ذكر موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن تمكن البنك من استرداد 30% من قيمة الصكوك الدائمة التي تم إصدارها في 2016، يعكس ثقة المستثمرين ببنك بوبيان، لافتا إلى إن الإصدار الجديد بقيمة 500 مليون دولار، هو مدرج حاليا في بورصة أيرلندا ولكن سيتم الإعلان عن إدارجات في أسواق أخرى.

وكان "بنك بوبيان" قد أصدر صكوكا دائمة بقيمة 500 مليون دينار ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، بمعدل ربح 3.95%. وستكون الصكوك قابلة للاسترداد بعد 6 سنوات، فيما تمت تغطية الإصدار أكثر من 2.6 مرة.

والإصدار جاء بالتزامن مع تمكن البنك من استرداد 30% من قيمة الصكوك الدائمة التي تم إصدارها في 2016، بقيمة 74 مليون دولار.

يشار إلى أن بنك بوبيان أعلن في مطلع العام الجاري عن حصوله على موافقات سارية تتعلق بإجمالي 73.263 مليون سهماً من أسهم بنك لندن والشرق الأوسط، بما يمثل 39.52% من الأسهم العادية المصدرة لبنك لندن والشرق الأوسط.