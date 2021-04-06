شكرا لقرائتكم خبر عن "أبولو" تقود تحالفاً للاستحواذ على حصة بمشروع خطوط أنابيب "أرامكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقود شركة أبولو غلوبال مانجمنت مجموعة من المستثمرين بهدف شراء حصة بقيمة 10 مليارات دولار في خطوط أنابيب للنفط تابعة لشركة أرامكو السعودية.

والتحالف سيشمل مستثمرين أميركيين وصينيين، حيث تم اختياره ضمن القائمة المختصرة لتقديم عرض نهائي.

وقلصت أرامكو القائمة المتنافسة للاستحواذ على خط الأنابيب، حيث لم تعد شركتا بروكفيلد مانجمنت الكندية، وبلاك روك الأميركية، من بين المشاركين، بحسب ما ذكر موقع قناة العربية.

يأتي ذلك، في حين يُنظر إلى تحالف أبولو غلوبال حالياً على أنه منافس رئيسي، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يظهر مقدم عرض آخر للفوز بالصفقة.

وقد تختار أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، فائزاً في الأسابيع المقبلة، رغم أنها قد تقرر عدم بيع الحصة.

إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد يتم تصنيفها ضمن أكبر صفقات البنية التحتية هذا العام وتكون واحدة من أكبر صفقات أبولو على الإطلاق.

ومؤخراً، أرسلت شركة أرامكو السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، طلبا للبنوك لتقديم عروضها لتمويل ترغب في إتاحته لمستثمرين يتطلعون لاستئجار خطوط أنابيب تملكها، في مؤشر على أن شركة النفط العملاقة تمضي قدما في خططها لاستخلاص القيمة من أصولها.

وقال مصدران إن أرامكو، التي تتلقى المشورة من جيه.بي مورغان ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية اليابانية بخصوص التمويل، أرسلت الطلب خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى بنوك سبق أن أقرضت الشركة بالفعل.