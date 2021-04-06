شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليار جنيه إجمالي المبالغ المودعة بمكاتب البريد خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي عدد المبالغ المودعة في مكاتب البريد خلال عام 2018/2019 نحو 100 مليار و367 مليون جنيه، بينما بلغ عدد المبالغ المسحوبة خلال عام 2018/2019 نحو 98 مليار و241 مليون جنيه، وبلغ عدد الحسابات الجارية نحو 21 مليون و501 ألف و688 حساب جاري.

وتشير البيانات الواردة في إصدار "مصر فى أرقام"، إلى أن محافظة القاهرة استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي عدد المبالغ المودعة وبلغت 13 مليار و386 مليون جنيه، وأيضا المبالغ المسحوبة بقيمة 14 مليار و479 مليون جنيه، وكذلك عدد الحسابات المفتوحة بعدد 3 مليون و731 ألف حساب، يليها محافظة الغربية، وحصلت على العدد الأكبر من حيث عدد الحسابات الجارية بنحو مليون و674 ألف حساب، ثم محافظة الدقهلية بواقع مليون و494 ألف حساب، ومن حيث عدد المبالغ المودعة فقد أودعت نحو 10 مليار و238 مليون جنيه ثم محافظة المنوفية، وأودعت 6 مليار و906 مليون جنيه.

ويتضمن إصدار مصر فى أرقام أحدث البـيانات والمعلـــومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى، خلال عامى 2020-2021، والتى تعطى صورة معبرة ومعلومات إحصائية تعكس مدى التغيرات التى طرأت على قطاعات الدولة وإظهار الفروق بشكل مبسط على مستوى محافظات الجمهورية، وبهدف توفـير إصدار إحصائى مختصر يحقق سهولة وسرعة استخراج المعلومات والبيانات.

ويشمل الإصدار الجديد، أحدث البيانات والمعلومات عن الإحصاءات الديموجرافية، التى تغطى إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والإحصاءات الاجتماعـية.