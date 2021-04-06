شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي أمام نظيره الين الياباني خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 110.21 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.18، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.41، بينما حقق الأدنى له عند 110.13.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمتوسط الدخل والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.2% مقابل 0.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 0.5%، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 6.6% مقابل 6.1% في كانون الثاني/يناير، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 5.0%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 6.91 مليون مقابل 6.92 مليون في كانون الثاني/يناير، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي انخفاض معدلات البطالة إلى 6.0% متوافقة مع التوقعات مقابل 6.2% في شباط/فبراير الماضي.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 916 ألف وظيفة مضافة مقابل 468 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 379 ألف وظيفة في شباط/فبراير، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تراجعاً 0.1% مقابل ارتفاع 0.3% في شباط/فبراير، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ ونيرة النمو إلى 0.1%.