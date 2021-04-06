شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 25 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:14 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1809 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1813، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له في خلال تداولات الجلسة عند 1.1800، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.1822.

هذا وتتطلع الأسواق عن الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة التغير في البطالة والتي قد تعكس تراجعاً 45.0 ألف مقابل ارتفاع 44.4 ألف في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي قد توضح استقراراً عند 9.0% خلال شباط/فبراير.

وصولاً إلى الكشف من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل عن قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين والتي تعكس اتساعاً لما قيمته 6.8 مقابل 5.0 في شباط/فبراير الماضي، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن اقتصاديات المنطقة ككل الكشف عن بيانات سوق العمل لاقتصاديات منطقة اليورو ككل، مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي قد توضح هي استقراراً عند 8.1% خلال شباط/فبراير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 6.91 مليون مقابل 6.92 مليون في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي انخفاض معدلات البطالة إلى 6.0% متوافقة مع التوقعات مقابل 6.2% في شباط/فبراير.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 916 ألف وظيفة مضافة مقابل 468 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 379 ألف وظيفة في شباط/فبراير، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تراجعاً 0.1% مقابل ارتفاع 0.3% في شباط/فبراير، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ ونيرة النمو إلى 0.1%.