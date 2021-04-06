شكرا لقرائتكم خبر عن بنك استراليا الاحتياطي يثبت أسعار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي خلال اجتماع بنك استراليا الاحتياطي المنعقد في السادس من نيسان/أبريل الجاري البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل دون تغير يذكر عند 0.10% والذي يعد أدنى مستوى لها على الإطلاق، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

ونود الإشارة، لكون محافظ البنك المركزي الاسترالي فليب لوي نوه لكون لم يتم الوصول إبى توقعات التوظيف والتضخم حتى عام 2024 على أبدر تقدير، وأن بنك استراليا الاحتياطي لن يرفع الفائدة لحين عودة التضخم الحقيقي إلى الهدف ما بين اثنان وثلاثة بالمائة، مع تأكيده على التزام المركزي الاسترالي بهدف عائد بواقع 10 نقطة أساس للأعوام الثلاثة المقبلة، وأفادته بأن الدولار الاسترالي لا يزال في النطاق العلوي من نطاقه الأخير.