شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستمر بالارتفاع-تحليل - 6-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتقديمه لتداولات صاعدة قوية مستغلا الثبات المتكرر فوق مستوى 151.90 والذي يشكل حاليا دعم إضافي أمام المحاولات الصاعدة لنلاحظ وصوله بذلك نحو 153.40.

نذكر بأن استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيسهل مهمة استئناف السعر للهجوم الصاعد لنبقى بانتظار ملامسته لمقاومة القناة الصاعدة الممتدة حاليا نحو 154.60 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا المستوى بتحديد الاتجاه العام للفترة المستقبلية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.90 و 154.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد