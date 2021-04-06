شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يكرر الإغلاقات السلبية – تحليل – 6-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر الغاز السلبي بتقديمه لإغلاقات سلبية متكررة دون المقاومة الممتدة نحو 2.690 وليؤكد ذلك استعداده للبدء بالهجوم السلبي المقترح سابقا, كذلك اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 20 يدعم توقعنا الهابط بتقديمه للعزم السلبي لنبقى بانتظار تسجيل السعر للأهداف السلبية والتي تتمركز قرب 2.280 و 2.000 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.610 و 2.280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط