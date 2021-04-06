شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستعد لتسجيل الأهداف- تحليل - 6-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره الإيجابي فوق مستوى 130.00 ليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم الصاعد والناتج عن تمركزه العام ضمن محاور القناة الصاعدة.

حاليا وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي, نتوقع تشكيل السعر لموجه صاعدة قوية ليضغط بذلك على الحاجز المستقر عند 130.75 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 131.60 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة المتمركزة قرب 132.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.80 و 130.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد