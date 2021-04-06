شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على المسار التصحيحي الهابط– تحليل - 6-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تمركز سعر البلاتين المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة, إلا أن صعوبة تجاوزه للحاجز المستقر عند 1230.00 يدعم الترجيح التصحيحي الهابط والذي قد يستهدف من خلاله مستوى 1150.00 و 1105.00 على التوالي.

أما في حال تجاوز السعر للحاجز المذكور سابقا والثبات فوقه, فإن ذلك سيؤكد تجديده للمحاولات الصاعدة لتمتد التداولات بذلك نحو 1285.00 وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر قرب 1385.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1150.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز