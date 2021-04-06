شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يصمد فوق الدعم الأولي– تحليل -6-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بالتصدي للضغوط السلبية باستقراره المتكرر فوق الدعم الاولي المتمثل بمستوى 3.8810 لينهي بذلك التذبذب التصحيحي الهابط وليبدأ بإيجابية جديدة باندفاعه نحو 4.1580.

نتوقع بتجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي, تجاوزه لمستوى 3.1600 ليكرر بذلك الضغط على مقاومة القناة الصاعدة الممتدة حاليا نحو 4.2780 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.0500 و 4.2700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم