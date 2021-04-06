شكرا لقرائتكم خبر عن دبي ترفع حد إشغالات المنشآت الفندقية إلى 80% لتلبية الطلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علمت ”الخليج 365” بأن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، أصدرت تعميمـــــــاً للمنشآت الفندقية في الإمارة يسمح بزيادة الإشغال الفندقي إلى 80% كحد أقصى.

ويأتي السماح برفع الإشغال الفندقي الذي تم تحديده منذ مطلع فبراير/شباط 2021 بـ70%، إلى نسبة 80%، تزامناً مع تزايد وتيرة النشاط السياحي في الإمارة، إضافة إلى نمو الطلب على السياحة الداخلية بسبب عطلة الربيع، وزيادة تدفق السياحة الدولية.

ودعت الدائرة إلى ضرورة تقيد المنشآت الفندقية في الإمارة بشكل كامل، بالتدابير الاحترازية والإجراءات الصادرة، من أجل ضمان صحة وسلامة النزلاء والموظفين.

وتعمل «دبي للسياحة» بشكل مستمر على تقييم الوضع المستجد مع السلطات الصحية.

وقالت مصادر في السوق السياحي إن هنالك زيادة في أعداد الوفود السياحية القادمة من دول العالم وخاصة من أوروبا الشرقية وبعض دول رابطة الدول المستقلة إلى دبي ودولة الإمارات، مشيرة إلى أنه في المرحلة المقبلة سوف تستقبل فنادق الإمارات وفوداً سياحية جديدة من أوكرانيا وروسيا.

وأضافت المصادر أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل استقطاب السياحة الدولية، باعتبار الدولة وجهة سياحية آمنة في العالم، موضحين أن الإجراءات والتدابير التي تطبقها مختلف الجهات من شركات الطيران والمطارات والفنادق وحتى مراكز التجزئة والوجهات الترفيهية المختلفة، جعلت من الإمارات وجهة سياحية مفضلة على المستوى العالمي.

الأسواق المفتوحة

وأوضحت المصادر أن فنادق الإمارات بدأت بتسجيل حركة سياحية جيدة وخاصة من الأسواق الدولية المفتوحة ولا يوجد عليها قيود على السفر، مشيرين إلى أن هنالك تطوراً واضحاً في أداء الفنادق بدعم من السياحة الدولية، بالإضافة إلى زيادة الطلب من السوق الداخلي بالتزامن مع عطلة الربيع.

وقال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: يستمر القطاع الفندقي في دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام في تسجيل نمو في مستويات الإشغال، مشيراً إلى أنه على الرغم من القيود المفروضة على السفر في العديد من بلدان العالم إلا أن فنادق الإمارات تسجل أداءً جيداً.

وأوضح عوض الله أن المجموعات السياحية من بعض البلدان في العالم، تتجه إلى دبي ودولة الإمارات، حيث ساهمت التدابير الاحترازية والقواعد الإرشادية التي تطبقها مختلف الجهات عند استقبال السائح الدولي، في تعزيز مكانة الدولة كوجهة سياحية آمنة.

وأشار عوض الله إلى أن هنالك مؤشرات إيجابية خلال المرحلة المقبلة، والتي تتمثل في زيادة نسبة الحاصلين على اللقاح، وإعادة فتح الأسواق الدولية، وخفض القيود على السفر، لافتاً إلى أن هذا الصيف سيكون نقطة تحول في حركة السياحة الدولية، ولاسيما مع زيادة رحلات الطيران من وإلى دولة الإمارات التي تساهم في تعزيز حركة السياحة الدولية.

ولفت إلى أن هنالك زيادة قوية في الإشغالات الفندقية، بدعم من السياحة الداخلية بالتزامن مع عطلة الربيع، إضافة إلى السياحة الدولية من العديد من الأسواق.

رحلات «فلاي دبي»

وتوقع مصدر أن تشهد الحركة السياحية نمواً كبيراً بين دبي وروسيا مع استئناف رحلات شركة «فلاي دبي» من وإلى الوجهات الروسية، مما يسهل على المجموعات السياحية الروسية القدوم بشكل مباشر.

ولفت المصدر إلى أنه بالفعل هنالك زيادة في أعداد السياح الدوليين من أسواق مثل روسيا وأوروبا الغربية ورابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى أسواق أوروبا الشرقية وبعض الأسواق الآسيوية الرئيسية.

وبحسب بيانات «كابا»، وسعـــت شركة «أورال إيرلاينز» الروسية عملياتها اعتباراً من 2 إبريل 2021 لتشمل دولة الإمارات، حيث ستشغل رحلاتها إلى الدولة من 13 مدينة روسية، مما سينعكس على الحركة السياحية بين البلدين.

يذكر أن روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية، قد ساهمت بنحو 18% من إجمالي زوار دبي خلال شهري يناير وفبراير 2021 بما يعادل 146 ألف زائر دولي.

وصل عدد زوار دبي منذ بداية العام وحتى نهاية فبراير 2021، إلى نحو 810.2 ألف سائح دولي، في حين وصل عدد الليالي الفندقية إلى 4.81 مليون ليلة.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط الإشغال في جميع المنشآت الفندقية خلال شهري يناير وفبراير وصل إلى 65%، حيث سجلت الشقق الفندقية المتوسطة أعلى معدل بلغ 84%، و75% للشقق الفخمة و70% للفنادق من فئات 1 إلى 3 نجوم، وحققت الفنادق من فئة 4 نجوم إشغالاً بنسبة 65%، والفنادق من فئة 5 نجوم 54%.

