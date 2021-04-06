شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات قوية ترفع «داو جونز» و«إس أند بي» إلى مستويات قياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت الأسهم الأمريكية، الاثنين دافعة المؤشرين داو جونز وستاندرد أند بورز 500 للإغلاق عند مستويات قياسية بدعم من بيانات اقتصادية قوية عززت تفاؤل المستثمرين بإعادة فتح الاقتصاد في حين أدت زيادة طفيفة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى كبح مخاوف التضخم.

وأظهر مسح أجراه معهد إدارة التوريدات أن مؤشره لنشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة قفز إلى مستوى قياسي في مارس. وجاءت البيانات في أعقاب تقرير يوم الجمعة أظهر قفزة بلغت 916 ألف في الوظائف خارج قطاع الزراعة في الشهر نفسه، وهي زيادة أعلى بكثير من التوقعات.

وعلى الرغم من البيانات الاقتصادية القوية، قادت المكاسب قطاعات أظهرت أداء ضعيفا مؤخرا من بينها خدمات الاتصالات والسلع الاستهلاكية والتكنولوجيا مع بقاء عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات دون أعلى مستوى في 14 شهرا الذي سجله الأسبوع الماضي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسةالتداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 372.27 نقطة، أو 1.12 بالمئة، إلى 33525.48 نقطة بينما قفز المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 57.91 نقطة، أو 1.44 بالمئة، ليغلق عند 4077.78 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 225.49 نقطة، أو 1.67 بالمئة، إلى 13705.59 نقطة.

وساعد تسارع وتيرة توزيع لقاحات كوفيد-19 وتحفيز حكومي إضافي المؤشرين ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز على تسجيل أعلى مستوياتهما على الإطلاق. ويتحول التركيز الآن إلى التقدم في خطة لإنفاق ضخم على البنية التحتية وموسم أرباح الشركات.

لكن المؤشر ناسداك المثقل بأسهم التكنولوجيا ما زال منخفضا حوالي ثلاثة بالمئة عن أعلى مستوى له الذي سجله في فبراير.

الأسهم اليابانية

وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، الاثنين، إذ عززت بيانات توظيف قوية في الولايات المتحدة التفاؤل حيال تعافي أكبر اقتصاد في العالم، مما دفع المستثمرين لشراء أسهم ذات ثقل على المؤشر مثل أسهم مجموعة سوفت بنك وفاست ريتيلينج إضافة لأسهم شركات مرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية.

وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 0.82 بالمئة ليغلق عند 30089.25 نقطة، ليبلغ حاجز الثلاثين ألف نقطة للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة إلى 1983.54 نقطة.

قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 916 ألفا الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أغسطس/ آب الماضي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف 647 ألفا في مارس آذار.

وقال شويتشي إريساوا مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سيكيوريتيز «تفاعل المستثمرون بشكل إيجابي للغاية للبيانات القوية للوظائف الأمريكية».

وأضاف «ارتفعت عائدات السندات الأمريكية بعد فترة وجيزة من صدور بيانات الوظائف وهذا يدعم أسهم البنوك اليابانية أيضا».

وارتفع سهمان لهما ثقل على المؤشر هما سهم فاست ريتيلينج المشغلة لعلامة يونيكلو التجارية للملابس 2.35 بالمئة وسهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة 2.1 بالمئة.

كما زادت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق، إذ صعد سهم أدفانتيست 1.9 بالمئة وارتفع سهم طوكيو إلكترون 0.36 بالمئة وزاد سهم شين-إتسو كيميكال 0.16 بالمئة. (رويترز)