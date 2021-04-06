الاقتصاد

اللحوم اليوم.. الكندوز يتراوح بين 120-140 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار اللحوم البلدى، اليوم الثلاثاء 6-4-2021، في محلات الجزارة والهايبر ماركت. 

 

 

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز، ما بين 120-140 جنيها، الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها. 

 

 

واستقرت أسعار، كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

 

وكان تقرير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية، رصد  ارتفاع سعر كيلو اللحم الكندوز(بلدي طازج) بنحو4% ليبلغ 130 جنيه مقارنة بنحو 125 جنيها، كما زاد سعر كيلو لحم الضأن(بلدي طازج)بنسبة 12% ليبلغ 140 جنيه مقارنة بنحو 125 جنيها، وبلغ سعر كيلو "كبدة وقلوب وكلاوي بلدي طازج" نحو 135 جنيها مقارنة 130 جنيه بارتفاع بلغ 3.8 %.

 

 

وتراجعت أسعار كيلو اللحم البقري السوداني الطازج، بنسبة 4.8% ليبلغ الكيلو 100 جنيه مقابل 105 جنيهات، فيما استقرت أسعار كيلو اللحم الجاموسي البلدي الطازج عند مستوى 100 جنيه،كذلك "اللحم الجملي الطازج" عند مستوى 110 جنيهات.

 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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