شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يواجه ضغط سلبي – تحليل - 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك كسراً واضحاً لدعم القناة الرئيسية الصاعدة، لينخفض نحو مناطق 0.9350، مع ملاحظة أن السعر ارتكز على دعم القناة لحظية هابطة وارتد صعوداً من هناك، ليتجه نحو تحقيق مكاسب متوقعة خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً اختبار مستوى 0.9425 بشكل رئيسي.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع ضرورة مراقبة السعر عند المستوى المنتظر، حيث إن اختراقه سيعيد السعر إلى المسار الصاعد من جديد، بينما الصمود أمام الارتفاع الحالي سيضغط على التداولات لاستئناف المسار الهابط والتوجه نحو 0.9320 كهدف سلبي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9320 والمقاومة 0.9440

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد