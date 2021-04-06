شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يفقد العزم – تحليل - 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية في الجلسات الماضية ليختبر المقاومة المحورية التي تشكّلت عند 0.7660 وارتد هبوطاً من هناك، مما يبقي على الفرص قائمة لاستمرار الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7500.

مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية تدعم الانخفاض المتوقع، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.7660 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7560 والمقاومة 0.7670

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط