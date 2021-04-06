شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ينجح بالكسر – تحليل - 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من كسر مستوى 62.95 والثبات بإغلاق يومي دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، حيث نجح بملامسة هدفنا الأول المقترح عند 61.50، لنلاحظ توجه السعر لإعادة اختبار الدعم المكسور عند 62.95، والذي يحافظ على ثباته دونه حتى الآن، بانتظار الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 60.30.

من هنا، فإن السيناريو السلبي سيبقى مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 62.95 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 63.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط