شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقترب من الهدف الأول – تحليل - 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر النفط بقوة يوم أمس ليقترب من هدفنا السلبي الأول المنتظر عند 57.25، ويظهر بعض الميل الصاعد متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي تمتد أهدافه لتصل إلى 54.85.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 59.85 ثم 60.65 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.60 والمقاومة 60.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط