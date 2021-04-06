شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة مستقرة – تحليل - 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية، مستقراً حول مستوى 24.85، ويتذبذب عند مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار استئناف الميل الهابط الذي يستهدف مستوى 22.90 كمحطة رئيسية تالية.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً بثبات السعر دون 25.50، حيث إن اختراق هذا المستوى سيوقف الانخفاض التصحيحي المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.20 والمقاومة 25.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط