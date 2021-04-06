شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يخرج من القناة – تحليل - 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الذهب اختراق مقاومة القناة الهابطة، ويظهر تداولات إيجابية جديدة مع افتتاح اليوم، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لزيارة مستوى 1765.00 كهدف رئيسي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم السيناريو الإيجابي المقترح، والذي سيبقى قائماً ما لم نشهد كسراً واضحاً وثباتاً دون مستوى 1709.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1715.00 والمقاومة 1760.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد