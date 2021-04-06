شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ضغط سلبي جديد ليختبر الدعم المحوري 1.2525، ونلاحظ أن السعر يبدأ بالارتداد صعوداً من هناك، بالتزامن مع ظهور إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يستهدف مستوى 1.2700 كمحطة رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.2525 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2480 والمقاومة 1.2600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد