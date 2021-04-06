شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يختبر دعم القناة – تحليل - 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية مؤقتة يوم أمس ليقترب من دعم القناة الصاعدة، ونلاحظ أن السعر يبدأ اليوم بارتفاع ملحوظ ليبتعد عن الدعم المذكور، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح الآن، بانتظار اختراق 110.80 لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا الرئيسي التالي عند 111.70.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد الذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50 بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 110.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.90 والمقاومة 111.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد