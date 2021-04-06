شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعود إلى القناة – تحليل - 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية في الجلسات الماضية ليعود إلى القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ونلاحظ أن السعر أكمل تشكيل نموذج قاع مزدوج شكّل حافز إيجابي دفع السعر للتعافي، مما يشير إلى أننا سنشهد مزيد من الميل الصاعد خلال الفترة القادمة، والأهداف الإيجابية تبدأ عند 1.4000 وتمتد إلى 1.4100.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الاتجاه الصاعد المقترح، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1.3840 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3820 والمقاومة 1.4000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد