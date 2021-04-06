شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتعافى – تحليل - 06-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس فوق مستوى 1.1780، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لبدء محاولات تعافي على المدى اللحظي، مستهدفاً اختبار مستوى 1.1885 مبدئياً.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، وقد يشهد السعر بعض التذبذب السلبي المؤقت بتأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك قبل استئناف الارتفاع المقترح، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1780 والثبات دونه سيوقف الميل الصاعد المنتظر ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1740 والمقاومة 1.1890

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد